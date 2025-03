Meghan stuurt kaart naar bezorgde youtuber

Meghan, de echtgenote van de Britse prins Harry, heeft een lief briefje gestuurd naar een youtuber die vreesde dat de hertogin van Sussex veel haat zou krijgen naar aanleiding van haar nieuwe Netflixshow With Love, Meghan. Die bezorgdheid is volgens Meghan nergens voor nodig, blijkt uit de kaart die Britse media online hebben gezet.

Amanda Hirsch, die het account ‘notskinnybutnotfat’ beheert, uitte haar bezorgdheid na het zien van de trailer van het programma en zette in de comments dat de hertogin “onecht” overkwam. Meghan las die woorden en besloot een kaart terug te sturen. “Beste Amanda, ik hoorde dat je bang was. Wees dat niet!”, schreef de hertogin in een reactie in sierlijke letters. “Dit is het leuke deel, laten we ervan genieten.”

Hirsch reageerde op Instagram vol verbazing. “Dit ga ik natuurlijk inlijsten. Compleet van mijn stuk. Helemaal in de war.” De youtuber gaf zelfs toe dat ze even aan de kaart heeft geroken. “Je hebt er een fan voor het leven bij”, besloot ze.