Meghan stuurt verjaardagswensen ‘dichtbij en ver weg’

Meghan stuurt verjaardagswensen in een video op haar Instagram Stories naar “dames dichtbij en ver weg”. Britse media speculeren dat ze weleens bedoeld zouden kunnen zijn voor haar schoonmoeder koningin Camilla die vandaag haar 78e verjaardag viert. De hertogin van Sussex noemt de betreffende dames niet bij naam.

In de video is te zien hoe Meghan drie flessen rosé van haar lifestylemerk As Ever verpakt, klaar om op te sturen. Het bijschrift bij de video luidt: “Verjaardagsliefde naar al mijn dames, of ze nu dichtbij of ver weg zijn.”

Prins Harry en zijn vrouw Meghan legden begin 2020 hun koninklijke taken neer en verhuisden naar Amerika. Sinds hun vertrek uit het Britse koningshuis hebben prins Harry en Meghan een moeizame relatie met de koninklijke familie.