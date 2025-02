Meghan suist van sneeuwhelling tijdens Invictus Games

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan nemen tijdens hun bezoek aan de Invictus Games in Canada ook de tijd voor wat ontspanning. Tussen de wedstrijden door ondernamen ze zelf ook een wintersportactiviteit.

Op filmpjes die Meghan deelde op Instagram is te zien hoe zij met een opblaasbare band van een sneeuwhelling in Whistler suist. De hertogin van Sussex leek wat nerveus voor haar rit. “Nee, nee, nee… ik wil het niet doen”, riep ze toen ze al in haar band zat. Na aanmoedigingen van haar man ging ze toch naar beneden, tot grote vreugde van Harry. Hij is lachend op de achtergrond te horen als Meghan tollend naar beneden glijdt.

Harry lijkt een grotere waaghals dan zijn vrouw te zijn. Vorig jaar deed hij in Whistler nog een testrit op de skeletonbaan.