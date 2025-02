Meghan trots op prins Harry na Invictus Games

Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry, is trots op wat haar man de afgelopen dagen in Canada heeft neergezet met de Invictus Games. Dat deelde zij in een bericht op Instagram. Ze plaatste een video van de slotceremonie van het sportevenement voor oorlogsveteranen, waarvan haar man de initiatiefnemer is.

“Zo trots op jou!”, schreef de 43-jarige Amerikaanse bij een filmpje van een stadion waar duizenden mensen applaudisseerden, terwijl Harry op een groot scherm te zien was. Dat gebeurde tijdens een toespraak van de Canadese premier Justin Trudeau. Volgens de Britse tabloid The Mirror zou Trudeau de Britse prins hebben geprezen in zijn speech. “Jij bent degene die dit ongelooflijke idee in werkelijkheid heeft omgezet”, zou hij hebben gezegd.

Harry droeg tijdens de slotceremonie de organisatie van de Invictus Games over aan de volgende organiserende stad, Birmingham. Daar vindt het sportevenement in 2027 plaats.

Meghan en Harry waren vorige week even samen in Canada voor de start van de Invictus Games. De hertogin ging eerder naar hun huis in Californië om voor prins Archie (5) en prinses Lilibet (3) te zorgen.