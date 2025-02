Meghan verandert merknaam van American Riviera naar As Ever

Meghan heeft de naam van haar nieuwe lifestylemerk veranderd van American Riviera Orchard naar As Ever. “Vorig jaar dacht ik: American Riviera klinkt als een geweldige naam. Het is mijn buurt, het is een bijnaam voor Santa Barbara, maar het beperkte me tot dingen die in dit gebied worden geproduceerd en verbouwd”, legt Meghan in een video op Instagram uit.

Meghan lanceerde haar lifestylemerk begin vorig jaar, waarna ze al snel potten jam uitbracht. Ook werd bekend dat de hertogin onder meer cosmetische en verzorgingsproducten op de markt wil brengen, net als inpakpapier, kalenders en briefopeners.

“‘As Ever’ betekent ‘zoals het altijd is geweest’ of ‘op dezelfde manier als altijd'”, legt Meghan uit. “Dit nieuwe hoofdstuk is een verlengstuk van wat altijd mijn manier van liefde overbrengen is geweest. Het prachtig samenvoegen van alles wat ik koester – eten, tuinieren, mensen vermaken, bewust leven en plezier vinden in het alledaagse.”

De 43-jarige Meghan verzekert dat ze jam blijft maken. “Ik denk dat we op dit punt allemaal weten dat jam mijn ding is”, zegt ze. “Maar er zijn nog zoveel meer producten die ik geweldig vind, en nu is het tijd om ze met jullie te delen.”