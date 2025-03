Meghan verrast kijkers van haar Netflixserie in New York

Meghan heeft maandag een aantal van haar fans verrast met een bezoekje. De hertogin van Sussex ging in New York langs bij mensen die haar nieuwe Netflixserie With Love, Meghan aan het kijken waren.

“We hebben een grote surprise voor de meiden die The Tig al heel lang volgen”, zegt de 43-jarige Meghan in een video op Instagram. The Tig is het blog van Meghan. “Ze weten niet dat ik eraan kom.”

Meghan deelt een aantal video’s van de ontmoeting. “Zo, wat vonden jullie ervan?”, vraagt ze bij binnenkomst. De fans reageren geschrokken en verrast. “Deze meiden steunen me al bijna tien jaar”, schrijft ze bij een foto van zichzelf en twee jonge vrouwen.

In de Netflix-serie, die dinsdag op Netflix verscheen, kookt Meghan maaltijden voor haar gasten.