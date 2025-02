Meghan voelt terugkeer in Canada als thuiskomen

Meghan, de hertogin van Sussex, is blij dat ze weer even in Canada is. De vrouw van de Britse prins Harry, die een tijd lang in Toronto en Vancouver woonde, arriveerde er vrijdag voor de aankomende Invictus Games. Het sportevenement voor oorlogsveteranen vindt de komende twee weken plaats in Vancouver en Whistler.

“Ik was eigenlijk niet van plan om vanavond te spreken aangezien we pas een paar uur geleden zijn aangekomen”, zei Meghan in een speech tijdens een van de openingsevenementen. “Zodra ik voet op Canadese bodem zette, dacht ik: ‘ah, het voelt als thuiskomen.’ We zijn enorm enthousiast.”

Meghan introduceerde daarna Harry door te zeggen dat de prins veel tijd heeft gestoken in de organisatie van de zevende editie van het door hem bedachte sportevenement. Hij combineerde het plannen van de Invictus Games met het normale gezinsleven, aldus de hertogin. “Het betekent zo veel voor hem. Jullie zijn zijn familie, net zoals wij zijn familie zijn”, zei Meghan tegen de aanwezige sporters.

De hertogin hoopte verder dat de Invictus-deelnemers konden zien hoeveel liefde Harry in het evenement heeft gestoken. “Ik wil dat jullie weten hoeveel het voor hem betekent en hoeveel ieder van jullie voor hem betekent”, voegde Meghan toe.