Meghan voor het eerst in tien jaar bij modeweek van Parijs

De hertogin van Sussex heeft zich voor het eerst in tien jaar bij de modeweek in Parijs laten zien. Het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair schrijft dat Meghan zaterdagavond aanwezig was bij de debuutshow van de nieuwe creatief directeur van Balenciaga, Pierpaolo Piccioli. De vrouw van de Britse prins Harry werd volgens het magazine de zaal binnengeleid toen de lichten dimden en de show begon.

De woordvoerder van de hertogin bevestigde haar aanwezigheid aan Vanity Fair. Ze woonde de show bij “ter ondersteuning van Pierpaolo Piccioli”, stelde deze. “Door de jaren heen heeft de hertogin een aantal ontwerpen van Pierpaolo gedragen. Ze hebben nauw samengewerkt aan ontwerpen voor belangrijke momenten op het wereldtoneel. Ze heeft zijn vakmanschap en moderne elegantie altijd bewonderd, en vanavond was niet anders.”

Naar de modeshow ging Meghan gekleed in een ruimvallend wit broekpak. Op haar eigen Instagrampagina plaatste ze een video waarop ze van bovenaf haar lopende voeten filmt en de pijpen van het broekpak zichtbaar zijn. Later in de nacht deelde ze nog een video vanuit een auto, waarbij ze door nachtelijk Parijs lijkt te worden gereden.