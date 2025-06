Meghan wordt geëerd op het Natural History Museum Gala in Los Angeles. People Magazine maakt dinsdag bekend dat de vrouw van prins Harry op zaterdag toespraken houdt tijdens het Night of Wonder Gala.

De hertogin van Sussex wordt erkend voor haar werk ter ondersteuning van vrouwen en achtergestelde gemeenschappen. De organisatoren van het gala noemen haar acties “een missie die de drang van het museum weerspiegelt om wetenschap en natuur toegankelijker te maken in heel LA”.

Er worden gasten verwacht uit de culturele en filantropische gemeenschap van Los Angeles. Volgens de organisatoren belooft het gala een “indrukwekkende avond” te worden met verschillende tentoonstellingen, een diner en livemuziek.