Meghan zet jarige moeder in het zonnetje

Meghan, de hertogin van Sussex, heeft op Instagram haar moeder in het zonnetje gezet. Doria Ragland vierde dinsdag haar 69e verjaardag wat de vrouw van de Britse prins Harry niet onopgemerkt voorbij liet gaan.

“Fijne verjaardag aan mijn prachtige moeder!”, schrijft Meghan bij een kort filmpje waarin te zien is dat Ragland een zoen van haar dochter krijgt. De hertogin voegde er hartjes aan toe en de muziek van Stevie Wonders Happy Birthday.

Ragland kreeg Meghan uit haar huwelijk met haar ex-man Thomas Markle.