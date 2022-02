Meghans Oprah-jurk gekozen tot jurk van het jaar in Brits museum

De zwarte Giorgio Armani-jurk die Meghan vorig jaar tijdens het tv-interview met Oprah Winfrey droeg, is door een toonaangevend modeblad verkozen tot jurk van het jaar. Het kledingstuk wordt vanaf dinsdag tentoongesteld in het Fashion Museum in de Britse stad Bath.

De hertogin van Sussex droeg de zwarte, zijden jurk met witte lotusbloemen erop voor de CBS-special. In de aflevering werden zij en haar man prins Harry geïnterviewd door talkshowhost Oprah Winfrey over hun leven binnen en buiten het Britse koningshuis.

De jurk is te zien in de expositie A History of Fashion in 100 Objects. Het museum is blij met de toevoeging van het kledingstuk. “Er zijn momenten in de geschiedenis waar het allemaal om de jurk ging en Meghans interview met Oprah was een van die momenten.”