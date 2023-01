Mel B vond opspelden speldje door prins William ‘vrij gênant’

Melanie Brown, ook wel bekend als Mel B van de Spice Girls, beleefde een nogal ongemakkelijk moment toen zij vorig jaar door prins William werd onderscheiden op Buckingham Palace. Het opspelden van de koninklijke onderscheiding was volgens haar “vrij gênant”, zei ze in het Amerikaanse tv-programma Live With Kelly and Ryan.

De zangeres had een oranje jurk aan met een split over haar decolleté. Het was een ontwerp van haar Spice Girls-collega Victoria Beckham, die ook de jurk van Browns moeder voor de gelegenheid had gemaakt. “Het was vrij gênant, want ik realiseerde me niet dat het speldje op je borst kwam”, aldus de 47-jarige. “Ik zei toen iets van ‘oh, sorry’. Ik denk dat ze dat wist”, grapt Brown over de ontwerpkeuze. “Ze haalde een grapje met me uit.”

De Britse zangeres werd in mei vorig jaar onderscheiden vanwege haar inspanningen voor slachtoffers van huiselijk geweld. Bij die koninklijke onderscheiding hoort in het Verenigd Koninkrijk de titel MBE.