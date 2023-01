Memoires Harry na lek vanaf dinsdag officieel overal verkrijgbaar

De langverwachte memoires van de Britse prins Harry zijn vanaf dinsdag wereldwijd verkrijgbaar. In het boek Spare, dat ‘reserve’ betekent en waarvan vorige week al enkele passages uitlekten, deelt Harry zijn persoonlijke ervaringen, geeft hij zijn mening over andere leden van het Britse koningshuis en gaat hij in op beweringen die over hem en zijn vrouw Meghan zijn gedaan.

In Nederland is er bovengemiddeld veel interesse in het boek, blijkt uit een rondgang van het ANP langs diverse boekhandels en uitgeverijen. Meerdere winkels in het hele land prijzen het boek op een prominente plek in de etalage aan. De verwachting is dat het “een bestseller” wordt. In Spanje lag het boek van Harry vorige week per ongeluk al in de winkels. De memoires kwamen in handen van Britse media, die er sindsdien al dagelijks uit berichtten.

De jongste zoon van koning Charles doet in zijn boek onder meer uit de doeken hoe hij ooit op een veldje naast een Britse pub zijn maagdelijkheid verloor en hoe hij tijdens zijn diensttijd in Afghanistan 25 leden van de taliban doodde. Die laatste bekentenis leverde hem veel kritiek op van zowel Britse militairen als Afghanen. Familieleden van de doden willen hem berecht zien worden. Verder vertelt Harry onder meer over zijn relatie met zijn broer, prins William, en gaat hij in op de dood van zijn moeder, prinses Diana.