Mensenrechten belangrijk thema tijdens staatsbezoek Zuid-Afrika

De mensenrechten zijn een belangrijk onderwerp tijdens het staatsbezoek dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima in oktober aan Zuid-Afrika brengen. Van 18 tot en met 20 oktober gaat het koningspaar naar Pretoria en Kaapstad.

De koning en koningin bezoeken onder meer het Apartheid Museum, waar ze praten met rechters, activisten en kunstenaars over het belang van rechtsgelijkheid. Tijdens het gesprek wordt vooral gefocust op de bescherming van lhbti’ers en vrouwen. In het Slave Lodge-museum staat het paar stil bij het slavernijverleden van het land en er staat een bezoek aan het Freedom Park op de planning. Dat is een gedenkteken voor alle Zuid-Afrikanen die hebben gestreden voor vrijheid en menswaardigheid.

Verder gaan Willem-Alexander en Máxima onder meer naar Blesbokspruit Wetland Reserve om te praten over de waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid in het land, praten ze met leerlingen over de hoge jeugdwerkloosheid en gaan ze met jongeren in gesprek over het tegengaan van gendergerelateerd geweld.