Mensenrechtenambassadeur voert gesprekken over staatsbezoek Kenia

De Nederlandse mensenrechtenambassadeur Wim Geerts heeft donderdagmiddag met leden van de Keniaanse gemeenschap gesproken over het aankomende staatsbezoek aan het land. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan van 18 tot en met 20 maart, tot onvrede van Kenianen en Nederlandse Kenianen, naar het land.

Het gesprek van donderdagmiddag ging over de mensenrechtensituatie in Kenia en het staatsbezoek, meldt de Rijksoverheid. Meer dan 22.000 mensen hebben hun handtekening gezet onder een petitie tegen het bezoek. De initiatiefnemers vinden dat het bezoek niet moet doorgaan zolang de omstreden president William Ruto aan de macht is. De ambassadeur nam deze petitie donderdag in ontvangst.

Geerts reist deze maand zelf naar Kenia om te praten met jongeren, mensenrechtenorganisaties en autoriteiten. “Het is goed om te horen welke zorgen er spelen en hierover in gesprek te gaan”, zegt hij. “Dat helpt mij ook om mijn werk beter te kunnen doen. Nederland is op allerlei manieren in gesprek over dit onderwerp. Dit zal ook een plek krijgen tijdens het staatsbezoek, waarbij zowel met de Keniaanse autoriteiten als met maatschappelijke organisaties en jongeren gesproken zal worden.”

In Kenia is sinds het aantreden van Ruto in 2022 veel onrust. Bij protesten over corruptie, inflatie en werkloosheid zouden volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch tientallen Kenianen zijn ontvoerd. Sommigen zijn nog steeds vermist. Bij een bestorming van het parlementsgebouw afgelopen zomer schoot de politie op bestormers. Meer dan veertig mensen kwamen daarbij om het leven.