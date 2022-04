Merendeel Nederlanders blijft voor monarchie als staatsvorm

Het merendeel van de Nederlanders, drie op de vijf, blijft voorstander van de monarchie als staatsvorm. In 2021 liep de steun voor de monarchie een flinke deuk op toen het percentage van 74 naar 58 daalde, maar dat percentage is dit jaar gelijk gebleven, zo komt naar voren uit een peiling van Ipsos in opdracht van de NOS onder duizend Nederlanders.

Het aantal Nederlanders dat zich druk maakt over de kosten van de monarchie is wel wat gestegen ten opzichte van vorig jaar, van 37 naar 41 procent. Ongeveer een kwart van de ondervraagden maakt zich geen zorgen. De Nederlanders staan ook minder achter de tradities van het koningshuis. Zo daalt het aantal mensen dat vindt dat het oudste kind automatisch troonopvolger is of dat de koning de troonrede moet lezen.

De monarchie krijgt de meeste steun vanuit de christelijke partijen. Stemmers op de ChristenUnie (81 procent), CDA (80 procent) en de Partij van de Arbeid (69 procent) voeren de lijst aan. Onderaan het lijstje, dus waarvan de minste stemmers de monarchie steunen, staan de PVV (55 procent), de SP (53 procent) en de Partij voor de Dieren (49 procent).