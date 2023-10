Meryl Streep neemt Prinses van Asturiëprijs in ontvangst

Meryl Streep heeft vrijdag de Prinses van Asturiëprijs in de categorie kunst in ontvangst genomen tijdens een ceremonie in de Spaanse stad Oviedo. De 74-jarige Amerikaanse actrice kreeg de prijs voor haar jarenlange acteerwerk. De prestigieuze internationale prijs wordt jaarlijks uitgereikt in acht verschillende categorieën in het bijzijn van de Spaanse koninklijke familie.

Streep kreeg de prijs uit handen van prinses Leonor, de prinses van Asturië naar wie de prijzen zijn vernoemd. Streep benoemde in haar dankwoord de empathie die acteurs voelen voor hun personages en die film- of theaterbezoekers hebben voor deze personages op het witte doek of op het toneel, ook al lijken deze personages soms zo anders dan zijzelf. Het kunnen tonen van dit soort empathie kan ook in het dagelijks leven van pas komen, stelde Streep. “In onze wereld, in onze steeds vijandigere, vluchtige wereld, hoop ik dat we een andere regel ter harte nemen die elke acteur wordt geleerd, namelijk: het draait allemaal om luisteren.”

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt in de categorieën kunst, literatuur, sport, vrede, technisch en wetenschappelijk onderzoek, communicatie en geesteswetenschappen, internationale samenwerking en sociale wetenschappen. De winnaars ontvangen onder meer een geldbedrag van 50.000 euro.

Voorafgaand aan de ceremonie vrijdag heeft het Spaans koninklijk gezin een ontmoeting gehad met zowel Streep als de andere winnaars van de prijzen.