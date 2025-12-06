Merz prijst na gesprek met Abdullah rol Jordanië in Gaza-oorlog

De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft Jordanië geprezen voor de rol die dat land speelt in de Gaza-oorlog. Dat zei hij tijdens zijn bezoek aan Jordanië op weg naar Israël.

“Jordanië speelt een unieke rol in de Israëlisch-Palestijnse kwestie”, zei Merz na een ontmoeting met de Jordaanse koning Abdullah. Hij wees op de vele Palestijnse vluchtelingen die Jordanië huisvest en de hoeveelheid humanitaire hulp die het land levert aan de Palestijnen.

Sinds het begin van de oorlog roept de Jordaanse koning geregeld op tot een einde van de gewelddadigheden in de inmiddels grotendeels verwoeste kuststrook. Ook speelt het land een coördinerende rol bij de droppings van voedsel- en hulppakketten boven Gaza.