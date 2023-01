Met bezoek aan Cariben volgt Amalia een jarenlange traditie

Met haar bezoek aan de Caribische eilanden dat vrijdag van start gaat, treedt de 19-jarige prinses Amalia in de voetsporen van generaties Oranjes. Haar vader, haar moeder, haar oma en haar overgrootmoeder kwamen en komen al jaren met liefde op de eilanden.

Koning Willem-Alexander maakte, net als zijn oudste dochter nu, een kennismakingsreis toen hij achttien jaar oud was. Samen met zijn ouders Beatrix en Claus reisde hij in 1987 naar de eilanden. Een paar jaar later ging het drietal nog eens, maar toen mochten ook Willem-Alexanders jongere broers prins Friso en prins Constantijn mee. In 2013 maakte koningin Máxima zo’n zelfde officiële reis om de eilanden te leren kennen, maar dat was zeker niet het eerste bezoek van Máxima: in 2002 maakten de bewoners al even kennis met de kersverse verloofde van Willem-Alexander.

Van alle Oranjes blijft prinses Beatrix voor veel bewoners van het Caribisch deel hun koningin. Dat werd ook in 2021 nog duidelijk, toen zij een bezoek bracht aan Curaçao. Vele inwoners trokken de straat op om een glimp van de prinses op te vangen. Volgens Gert Oostindie, emeritus hoogleraar koloniale en postkoloniale geschiedenis, werd die liefde van de inwoners voor Beatrix bevestigd tijdens een bezoek eind vorige eeuw. Beatrix, toen nog koningin, bezocht de eilanden toen orkaan Lenny losbarstte. Ze sprak daar met slachtoffers en nabestaanden. Zelfs een plens zeewater in het gezicht weerhield de prinses niet om het bezoek af te leggen. Het bezoek tijdens de orkaan is één van de vele bezoeken van Beatrix. Zo was ze er voor het eerst op 20-jarige leeftijd, maar een aantal jaar later ook om haar verloofde Claus voor te stellen.

Koningin Juliana bracht haar eerste bezoek aan het Caribische deel ten tijde van de Tweede Wereldoorlog vanuit Canada, toen zij nog prinses was. Haar laatste bezoek bracht ze in 1983 samen met haar man Bernhard. Ook hij stond bekend om zijn liefde voor de eilanden, vooral om er te duiken.