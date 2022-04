Met confirmatie starten koninklijke taken voor prinses Isabella

Voor de Deense prinses Isabella is zaterdag een belangrijke dag. In de kapel van Fredensborg vindt haar confirmatie plaats, een plechtigheid waarin ze bevestigd wordt als lid van de protestantse kerk. Dat betekent ook dat ze vanaf dat moment steeds meer koninklijke taken zal gaan uitvoeren.

De ceremonie zal voor haar als prinses vooral een symbolische verandering zijn, stelt een verslaggever van het Deense blad Billed Bladet. “Vanaf dan is ze toegetreden tot de gelederen van de volwassenen”, aldus Ulrik Ulriksen. Daar horen bepaalde taken bij, stelt hij. Ulriksen verwacht dat Isabella de komende jaren langzaamaan voorbereid wordt op haar toekomstige rol als vertegenwoordiger van de koninklijke familie en het koninklijk huis.

Op de dag van de confirmatie, die in besloten kring met familie en vrienden plaatsvindt, kunnen de Denen een idee krijgen van wat zij in de toekomst van de 15-jarige Isabella kunnen verwachten. “Dit zal wel op een heel andere manier zijn dan bij prins Christian, die troonopvolger wordt, maar ik kan me goed voorstellen dat prinses Isabella als een na oudste uiteindelijk een belangrijke rol zal gaan spelen, als dat is wat ze wil”, zegt Ulriksen.

De kapel van paleis Fredensborg wordt al meer dan honderd jaar gebruikt voor kerkelijke activiteiten van de koninklijke familie. Zo werd Isabella er in juli 2007 ook gedoopt.

De prinses is het tweede kind van kroonprins Frederik en kroonprinses Mary. De confirmatie van haar broer prins Christian (16) vond vorig jaar mei plaats. Deze werd vanwege de coronacrisis meerdere keren uitgesteld.