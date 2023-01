Met corona besmette prins Albert toch bij feestdag

Prins Albert van Monaco is vrijdag als verrassing opgedoken bij de viering van de heilige Devota, de beschermheilige van het land. De prins, die besmet is met het coronavirus, verscheen op het paleisbalkon tijdens de traditionele processie.

Albert had een mondkapje op en nam afstand van zijn vrouw Charlene en kinderen Gabriella en Jacques. Vanaf het balkon keek het gezin naar de parade en werd gezwaaid naar de aanwezigen.

Dinsdag werd bekendgemaakt dat de 64-jarige prins voor de derde keer positief is getest op het coronavirus. Ook vorig jaar en in 2020 had hij corona.