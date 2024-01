Cultuurtip: Met Vorsten naar filmweekend op Vlieland

Drie dagen natuur en cultuur op Vlieland

Vier het voorjaar op de Wadden, met een weekend vol cultuur en natuur. Speciaal voor liefhebbers van lange strandwandelingen en de betere koningsdrama’s organiseren Vorsten en Podium Vlieland een filmweekend waarin verhalen over koningshuizen centraal staan.

Van 1/tm 3 maart 2024

Ruisende rokken, statige landhuizen, gefuister in de paleisgangen: de mooiste flms over koningshuizen zijn te zien tijdens dit filmweekend, van het liefdesleven van Lodewijk XV tot de jonge jaren van koningin Elizabeth. Filmprogrammeur Adwin de Kluyver houdt voor iedere vertoning een korte inleiding. Tussen de voorstellingen in de sfeervolle zaal van Podium is er alle tijd voor een strandwandeling, een rondje eiland per fets, een drankje op een beschut terras met uitzicht op zee of lekker eten in een van de restaurantjes in de Dorpsstraat.

Arrangement

Een comfortabele kamer, uitgebreid ontbijt, een fiets en natuurlijk de beste plaatsen bij de mooiste flms vanaf € 219 per persoon, op basis van een tweepersoonskamer. Bezoekers van dit filmweekend krijgen bovendien 30 procent korting op een retourticket bij Rederij Doeksen.

Op het programma staan onder meer deze films

Jeanne du Barry

Als vrouw uit de arbeidersklasse snakt de jonge Jeanne Vaubernier naar een hogere status, een droom die uitkomt door haar charmes. Stapje voor stapje lukt het haar de sociale ladder te bestijgen, ze wordt zelfs courtisane van koning Lodewijk XV. Jeanne du Barry is een kostuumfil met een knipoog.

A royal night out

Als op 8 mei 1945 de vrede in Europa wordt getekend en in Londen een volksfeest losbarst, mengen de prinsessen Elizabeth en Margaret zich in het feestgedruis. Al snel raken ze elkaar kwijt. Wat volgt is een avond vol spanning, gevaar en romantiek. A Royal Night Out is een romantische komedie.

A united kingdom

In 1947 ontmoet Seretse Khama, prins van Botswana, Ruth Williams, een Londense kantoorbediende. Ze voelen zich direct tot elkaar aangetrokken, maar hun geplande huwelijk stuit op veel verzet. A United Kingdom is een echte feelgoodfilm, en een pleidooi voor het overwinnen van verdeeldheid.

Boek dit weekend

Het complete programma en informatie over boekingen is te vinden op podiumvlieland.nl.