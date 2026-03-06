Mette-Marit adviseerde Høiby zich op te frissen voor arrestatie

Marius Borg Høiby heeft voor het eerst uitleg gegeven over de rol van kroonprinses Mette-Marit bij zijn eerste arrestatie begin augustus 2024. Zijn moeder waarschuwde hem dat de politie hem zou komen halen, kwam vervolgens naar zijn woning en adviseerde hem om zichzelf op te knappen.

“Ik zag er behoorlijk moe uit, dus zei mama: ‘spring onder de douche en trek kleren aan die niet naar drank stinken’. Dat was misschien niet precies wat ze zei, maar dat was wel wat ze bedoelde. Daarna deed mama de afwas”, verklaarde Høiby vrijdag volgens Noorse media in de rechtbank van Oslo.

De 29-jarige had met de politie afgesproken bij een school vlakbij de kroonprinselijke residentie Skaugum. Mette-Marit reed hem naar de hoofdingang, waarna Høiby de rest van de weg zelf aflegde. Aan de politie gaf hij een kapotte telefoon zonder simkaart. “Ik heb, zoals we weten, nogal wat telefoons kapotgemaakt”, legde hij uit toen hij de vraag kreeg waarom hij dat deed. “Ik wilde niet dat ze mijn telefoon hadden. Dat was alles. Dit was een telefoon die ik niet gebruikte; het was gewoon eentje die er nog lag.”

Noorse media meldden al eerder dat Mette-Marit Høiby’s woning zou hebben opgeruimd voor de arrestatie. Ook werd flink gespeculeerd of de kroonprinses mogelijk de simkaart zou hebben verwijderd of zelfs vernietigd, omdat zij vooraf was ingelicht over de komst van de politie.

“Die beschuldigingen die de pers tegen mama heeft geuit, zijn het domste wat ik in mijn hele leven heb gehoord”, zei Høiby daarover. “Ik heb er gewoon geen woorden voor.”