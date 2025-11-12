Mette-Marit bekritiseerd in nieuw boek over zaak zoon Marius

Kroonprinses Mette-Marit wordt in een nieuw boek over de strafzaak van haar zoon Marius Borg Høiby bekritiseerd, omdat ze haar rollen als moeder en lid van de koninklijke familie met elkaar zou vermengen. Zo zou de vrouw van de Noorse kroonprins Haakon zich hebben bemoeid met de manier waarop haar zoon in de pers wordt behandeld, schrijft de Noorse omroep NRK op basis van het werk dat woensdag is verschenen.

Het boek Ute av kontroll: Avsløringen av Marius Borg Høiby (Buiten controle: de onthulling van Marius Borg Høiby) is geschreven door Kjersti Kvam en is gebaseerd op gesprekken met drie journalisten van het Noorse blad Se og Hør. In het boek staat onder meer dat “Mette-Marit verder is gegaan dan haar rol toestaat. En hoewel de motivatie menselijk was, heeft het haar man in een uiterst veeleisende situatie gebracht”, meldt NRK. Ook zou de kroonprinses haar zoon een maandsalaris van 20.000 Noorse kronen betalen en zich bemoeien met de manier waarop de pers Høiby behandelt.

Volgens de advocaten die Høiby bijstaan, bevat het boek enkele feitelijke onjuistheden. Zo kloppen delen van de aanklacht tegen de 28-jarige Noor niet en hebben de advocaten vanwege de vooroordelen tegen hun cliënt “extra zorgen over zijn rechtsbescherming in de aanstaande strafzaak” die in februari van start gaat. Høiby wordt in totaal verdacht van 32 misdrijven, waaronder vier verkrachtingen.

In een verklaring aan NRK zeggen de advocaten dat “het boek ​​de kenmerken van een haastig werk” draagt. Volgens het Noorse persbureau weten ze nog niet of ze juridische stappen willen ondernemen. De uitgever van het boek, Bonnier Norwegian Publishing House, heeft toegegeven dat er fouten in het boek staan dat eigenlijk op 18 november in de winkels zou liggen. Deze zullen in nieuwe drukken worden gecorrigeerd, meldt NRK. Eerder zei directeur Alexander Even Henriksen nog dat de makers “extra tijd hebben genomen om alle details te controleren”.