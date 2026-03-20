Mette-Marit besprak e-mail over ‘saaie bruiloft’ met betrokkenen

Kroonprinses Mette-Marit heeft haar uitgelekte e-mail over de “saaie bruiloft” met de desbetreffende personen besproken. Dat zegt de vrouw van kroonprins Haakon vrijdag in een interview met de Noorse omroep NRK.

Mette-Marit bevestigt niet of het in haar mailcontact met zedendelinquent Jeffrey Epstein inderdaad over het huwelijk van groothertog Guillaume en groothertogin Stéphanie van Luxemburg ging. Omdat het bericht een dag na het huwelijk van Guillaume en Stéphanie werd verstuurd, werd aangenomen dat het over hen ging.

De kroonprinses wil naar eigen zeggen niet “ingaan op de inhoud van de verschillende e-mails”. “Ik wil natuurlijk niet dat mensen die ik respecteer en van wie ik heel veel houd, op enigerlei wijze gekwetst worden. Maar ik heb het natuurlijk achteraf wel met hen besproken”, aldus Mette-Marit. Ze laat daarbij in het midden of er contact is geweest tussen het Noorse en Luxemburgse hof.

Het mailcontact tussen Mette-Marit en Epstein werd gepubliceerd in de Epstein-files. Daarin beschreef de kroonprinses onder meer een “saaie bruiloft” die ze had bezocht. In het interview dat vrijdag is uitgekomen, geeft Mette-Marit uitleg over haar banden met de inmiddels overleden Epstein. De kroonprinses heeft naar eigen zeggen spijt van haar vriendschap met de veroordeelde zedendelinquent en zegt door hem te zijn “gemanipuleerd en bedrogen”.