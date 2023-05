Mette-Marit bezoekt ‘bibliotheek van de toekomst’ in Noorwegen

De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft zondag een bezoek gebracht aan het zogeheten Future Library Forest (bos van de bibliotheek van de toekomst) ten noorden van Oslo. De vrouw van kroonprins Haakon nam daar deel aan een wandeling met auteurs Ocean Vuong en Judith Schalansky.

Het Future Library Forest is een kunstproject, in 2014 bedacht door de Schotse kunstenaar Katie Paterson. In het bos in Nordmarka net buiten Oslo zijn duizend bomen geplant. Elk jaar wordt een auteur gevraagd om een nieuwe tekst bij te dragen. Die zullen ongelezen worden bewaard tot 2114 in een stille kamer in de Deichman Bjørvika-bibliotheek. In dat jaar zullen alle bomen het papier worden waarop alle teksten worden gedrukt.

Tot nu toe hebben negen auteurs teksten bijgedragen. Margaret Atwood was in 2014 de eerste. Later volgden onder anderen David Mitchell, Sjón, Elis Shafak en Han Kang. Dit jaar was dus de beurt aan de Vietnamees-Amerikaanse Ocean Vuong en de Duitse Judith Schalansky.