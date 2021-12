Mette-Marit bezoekt priklocatie in Oslo

De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft donderdag een vaccinatielocatie in Oslo bezocht. Bij een vaccinatiecentrum in de wijk Grünerløkka hoorde de vrouw van kroonprins Haakon over de inspanningen van verscheidene medewerkers die er werkzaam zijn.

Ze sprak er onder anderen met een verpleegster en de manager van de priklocatie. Mette-Marit toonde zich onder de indruk van de ervaringen van de medewerkers. “Dit zijn mensen die ertoe hebben bijgedragen dat we ons veilig voelen”, aldus de prinses.

Tijdens het bezoek benadrukte Mette-Marit ook het belang van vaccineren. Ze wilde echter niet te hard oordelen over mensen die ervoor kiezen het vaccin niet te nemen. “We moeten voorzichtig zijn met oordelen. Het is belangrijk dat we praten met mensen die er niet voor kiezen om het vaccin te nemen en proberen hun perspectief te begrijpen.”