Mette-Marit dankbaar voor steun ‘liefste schoonouders ter wereld’

Kroonprinses Mette-Marit is haar schoonouders dankbaar voor de grote steun die ze heeft ervaren na de onthullingen rond haar vriendschap met zedendelinquent Jeffrey Epstein. “Ze zijn de liefste schoonouders ter wereld en hebben me hierin enorm gesteund”, zegt de vrouw van kroonprins Haakon vrijdag in een interview met de Noorse omroep NRK. “Daar ben ik heel dankbaar voor”, aldus Mette-Marit.

De kroonprinses kwam zwaar onder vuur te liggen toen bekend werd dat ze bevriend was met Epstein. Ze sprak haar spijt uit naar het volk, maar vooral ook richting koning Harald en koningin Sonja. “Dat komt in de eerste plaats omdat ik zo ontzettend veel respect voor hen en hun werk heb”, zegt Mette-Marit daar nu over. “Het was voor mij dan ook belangrijk om mijn excuses aan hen aan te bieden.”

In het interview met NRK spreekt de kroonprinses voor het eerst publiekelijk over haar omstreden banden met de inmiddels overleden Epstein. Mette-Marit zei onder meer dat ze zich “gemanipuleerd en bedrogen” voelt door de veroordeelde zedendelinquent.