Mette-Marit ‘diep geschokt’ door verhalen Epstein-slachtoffers

Kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen heeft in een nieuwe verklaring laten weten dat ze diep geschokt is door de verhalen van de slachtoffers van zedendelinquent Jeffrey Epstein. “Het is belangrijk dat hun stem wordt gehoord”, zegt de echtgenote van kroonprins Haakon tegen omroep NRK. Aanleiding is een tv-optreden van een van de slachtoffers in het Noorse programma Debatten.

Het slachtoffer, Marina Lacerda, richtte zich in de uitzending tot Mette-Marit. “Ze zou moeten beginnen met eerlijkheid. Verantwoordelijkheid nemen voor de gesprekken die ze had met deze man die zich in een wereld bevond waar hij zich bezighield met mensenhandel van kinderen en hen misbruikte”, zei Lacerda.

De kroonprinses reageerde daarop in een schriftelijke verklaring. “Ik moet verantwoordelijkheid nemen voor het feit dat ik Epsteins achtergrond niet beter heb gecontroleerd en dat ik niet snel genoeg begreep wat voor soort persoon hij was. Dat betreur ik ten zeerste, en dit is een verantwoordelijkheid die ik moet dragen.”

Mette-Marit maakte begin februari al publiekelijk excuses voor haar “vriendschap met Epstein” en nam toen ook “nadrukkelijk afstand” van Epsteins misbruik. Het Noorse hof meldde toen ook dat de kroonprinses “graag wil vertellen wat er is gebeurd en zich nader wil verklaren”, maar dat ze daartoe op dat moment niet in staat was.

Mette-Marit trof Epstein tussen 2011 en 2013 verschillende keren. Bij alle ontmoetingen waren ook andere mensen aanwezig. Ook heeft de kroonprinses uitvoerig mailcontact gehad met Epstein.