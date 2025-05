Mette-Marit luistert naar voorlezende schrijvers kinderliteratuur

Prinses Mette-Marit heeft bij het Noorse Kinderboekeninstituut in Oslo de lancering van een bundel met proza en poëzie voor kinderen bijgewoond. De Noorse kroonprinses luisterde op de eerste rij naar de auteurs van de verhalen, die elk een stuk uit hun bijdrage aan het boek voorlazen.

Studenten van het Noorse Kinderboekeninstituut schreven de verhalen in het gepresenteerde boek. De afstuderende studenten volgden de opleiding in creatief schrijven en verhalende kunst aan het instituut, de enige in Noorwegen die zich speciaal richt op mensen die voor kinderen en jongeren willen schrijven.

Het Noorse Kinderboekeninstituut is een nationaal opleidings- en kenniscentrum voor kinder- en jeugdliteratuur. De prinses hoorde tijdens het bezoek samen met de burgemeester van Oslo ook meer over het werk van het instituut om lezen te bevorderen.