Mette-Marit: mijn ziekte bepaalt of ik mijn rol kan vervullen

De ziekte van Mette-Marit is van invloed op haar rol als kroonprinses. Dat zei de vrouw van kroonprins Haakon vrijdag in een interview met de Noorse omroep NRK. Zij lijdt aan de chronische ziekte longfibrose. Mette-Marit kreeg tijdens het interview de vraag of dit haar functioneren beïnvloedt.

“De ziekte bepaalt of ik mijn rol wel of niet kan spelen”, zegt ze. “Ik leef met een ernstige ziekte, en die bepaalt nu mijn dagelijks leven. Het bepaalt of ik mijn rol überhaupt nog kan vervullen.”

Toch doet zij dit zoveel mogelijk, ook omdat zij de monarchie belangrijk vindt: “Vertrouwen is een van de belangrijkste waarden van onze samenleving. Ik hoop echt dat dit vertrouwen in de monarchie in de loop der tijd niet afneemt. Dat zou voor mij heel erg jammer zijn.” Zij zegt naast haar man Haakon te willen blijven staan “zolang mijn gezondheid dit toestaat.”

De populariteit van het Noorse koningshuis is gedaald, onder meer door het contact dat Mette-Marit met veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein had. Ook de rechtszaak tegen haar zoon Marius Borg Høiby heeft invloed. De openbaar aanklager eiste eerder deze week zeven jaar en zeven maanden celstraf voor tientallen vergrijpen, waaronder vier verkrachtingen.