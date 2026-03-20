Mette-Marit moet steeds meer rust nemen door gezondheid

De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft de laatste tijd meer rust moeten nemen door haar broze gezondheid. Dat vertelde zij vrijdag in een gesprek met de Noorse omroep NRK. De kroonprinses heeft een variant van de chronische ziekte longfibrose. Daardoor was zij afgelopen najaar enige tijd uitgeschakeld.

“Ik heb een gezondheid die veel rust vereist. En die is alleen maar erger geworden”, zegt ze in gesprek met de omroep. Dit is mede de reden dat de kroonprinses pas nu een inhoudelijk antwoord geeft op vragen rond haar contact met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein.

Bovendien is zij “de moeder van een jonge man die in een zeer veeleisende situatie heeft gezeten”. Haar zoon Marius Borg Høiby is aangeklaagd voor tientallen vergrijpen, waaronder vier verkrachtingen. De inhoudelijke behandeling werd deze week afgerond. De openbaar aanklager eist zeven jaar en zeven maanden cel.

De afgelopen weken vroegen veel van het gezin, zegt Mette-Marit: “Voor ons lag de focus vooral op het gezin.” Het gesprek met NRK duurde 20 minuten. Volgens de Noorse omroep was dit de periode die Mette-Marit vanwege haar gezondheid aankon.