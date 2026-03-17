Mette-Marit niet bij Belgisch bezoek om verslechterde gezondheid

Kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen is volgende week naar verwachting niet betrokken bij het programma rondom het staatsbezoek van het Belgische koningspaar. Haar gezondheidstoestand is opnieuw verslechterd, laat het Noorse hof weten aan de omroep NRK.

Vanwege haar gezondheid staat Mette-Marit voorlopig niet op de koninklijke agenda. Ook prinses Astrid, de zus van koning Harald, is er niet bij vanwege ziekte.

Mette-Marit lijdt aan de chronische ziekte longfibrose. In december werd bekend dat ze een longtransplantatie nodig heeft. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels begonnen.

Sinds eind januari is de kroonprinses niet meer in het openbaar getreden. Vanwege het proces tegen haar zoon Marius Borg Høiby zou ze eigenlijk naar het buitenland reizen, maar dat ging op het laatste moment niet door. Noorse media vroegen kroonprins Haakon al meerdere keren naar Mette-Marit, maar hij gaf tot dusver geen updates over haar gezondheid.

Koning Filip en koningin Mathilde van België brengen eind maart een driedaags staatsbezoek aan Noorwegen.