Mette-Marit ontmoet sterauteur Haruki Murakami

De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft de bekende Japanse schrijver Haruki Murakami ontmoet. De twee spraken elkaar op het podium van een Noors literatuurfestival in Lillehammer.

Het werk van Murakami krijgt internationaal veel lof en ook de Noorse kroonprinses is een liefhebber, gaf ze toe in het gesprek. “Ik las uw werk al toen ik heel jong was, het heeft me een groot deel van mijn leven gevolgd”, zei Mette-Marit volgens de krant VG. “Nu word ik nerveus”, reageerde de schrijver daarop. De 76-jarige Murakami beschouwt het als “een wonder” dat hij schrijver is. Daarop antwoordde Mette-Marit dat zij haar leven ook als een wonder ziet, waarop het publiek in lachen uitbarstte.

De Noorse kroonprinses vond het volgens omroep NRK “een heerlijk gesprek”. “Het was een grote eer dat het festival me vroeg om Murakami te interviewen”.

Murakami is al bijna vijftig jaar actief als schrijver. Hij is bekend van boeken als Norwegian Wood en Kafka op het strand. Zijn meest recente werk De stad en zijn onvaste muren verscheen vorig jaar.