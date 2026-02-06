Mette-Marit ontmoette Ghislaine Maxwell op evenement van Clinton

De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft Ghislaine Maxwell, de ex-vriendin en handlanger van Jeffrey Epstein, ontmoet tijdens de opening van de jaarlijkse bijeenkomst van het Clinton Global Initiative in 2012. Het Noorse persbureau NTB publiceerde vrijdag beelden van deze ontmoeting, die tot nu toe niet eerder naar buiten waren gebracht.

De ontmoeting tussen de kroonprinses en Maxwell, die in 2021 schuldig werd bevonden aan het ronselen van misbruikslachtoffers voor Epstein, duurde ongeveer twee minuten. Dat blijkt uit de foto’s die destijds zijn gemaakt. Ongeveer vijf minuten later betrad Bill Clinton het podium voor zijn openingsspeech. Ook Marius Borg Høiby, de zoon van de kroonprinses, was bij het evenement aanwezig.

NTB heeft het koninklijk paleis gevraagd of dit de enige ontmoeting was tussen de kroonprinses en Maxwell en of zij elkaar vaker hebben gezien. Het hof laat weten dat de kroonprinses zich niet kan herinneren Maxwell ooit te hebben ontmoet.

Uit de zogenoemde Epstein-files die afgelopen week openbaar zijn gemaakt, blijkt dat Mette-Marit op de dag van de ontmoeting contact had met Epstein. Hij vroeg haar die avond te dineren met de president van de Malediven. De kroonprinses weigerde vanwege andere verplichtingen, maar de berichtenwisseling ging later die dag verder. Mette-Marit heeft eerder gezegd dat ze het contact met Epstein betreurt en dat ze een “slechte inschatting” had gemaakt.