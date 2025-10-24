Mette-Marit ontvangt echtgenote Zelensky op paleis

De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft vrijdag de Oekraïense presidentsvrouw Olena Zelenska ontmoet. De ontmoeting vond plaats in het koninklijk paleis van Oslo.

Zelenska deelde na afloop een foto met de kroonprinses op X. “Ik heb mijn dank uitgesproken voor de aanhoudende steun van Noorwegen aan Oekraïne. Noorwegen is een van de drie grootste aanbieders van militaire hulp en dankzij deze steun bouwen we ziekenhuizen, scholen, kleuterscholen en woningen weer op”, schreef Zelenska over het gesprek.

Zelenska’s man Volodymyr Zelensky was niet bij de ontmoeting aanwezig. Hij is in het Verenigd Koninkrijk, voor onder meer bezoeken aan koning Charles en de Britse premier Keir Starmer.