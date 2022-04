Mette-Marit opent kinderfilmfestival met videoboodschap

De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft dinsdag het prestigieuze International Children’s Film Festival geopend. De vrouw van kroonprins Haakon sprak een videoboodschap in voor het festival in de Noorse stad Kristiansand, dat dit jaar zijn 25e editie beleeft.

“U zult waarschijnlijk films zien die u zowel aan het lachen als aan het huilen maken, die u iets zullen geven om over na te denken en die u op nieuwe ideeën zullen brengen, zegt Mette-Marit. “Maar misschien is het nog wel belangrijker om dit allemaal samen met anderen te ervaren. De ervaringen zijn vaak extra leuk en sterk als we iemand hebben om ze mee te delen.” Dat is dit jaar weer mogelijk doordat het evenement fysiek plaatsvindt. De afgelopen twee jaar werd gekozen voor een digitale editie.

Dit jaar staan 80 films uit 23 verschillende landen op het programma. Er zijn ook enkele Nederlandse films te zien op het festival, waaronder De Kameleon aan de ketting, Captain Nova en Vechtmeisje. De doelgroep voor het festival is voornamelijk kinderen van 6 tot 13 jaar.

De kroonprinses is beschermvrouwe van het filmfestival, dat sinds 1998 elk jaar in april wordt gehouden. “Ik ben trots en blij de beschermvrouwe te zijn van een filmfestival dat zoveel goede films voor kinderen vertoont en dat kinderen en jongeren verliefd laat worden op film,” aldus Mette-Marit.