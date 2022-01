Mette-Marit praat digitaal met Noorse verenigingen

De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft maandag digitaal gesproken met vier verenigingen waarvan zij beschermvrouwe is. De echtgenote sprak met vertegenwoordigers van de nationale scoutingvereniging, het culturele festival Hamsundagene, het kinderfilmfestival Barnefilmfestivalen en het filmfestival Amandusfestivalen.

De directeurs van de festivals vertelden Mette-Marit dat ze hopen dat ze dit jaar weer mogen doorgaan. Alle drie vieren namelijk een jubileum. Het filmfestival en culturele festival bestaan dit jaar ieder veertig jaar en het kinderfestival zal voor de 25e keer plaatsvinden.

De chef van de Norwegian Guide and Scout Association zei dat de coronapandemie geen gevolg had voor de kampen. Zo namen 7.500 scouts deel aan 135 kampen verspreid door het land. Ook hoorde de kroonprinses over hoe de vereniging zich inzet voor onder meer het klimaat.