Mette-Marit raakt opnieuw beschermvrouwschap kwijt

Opnieuw heeft een Noorse organisatie de samenwerking met kroonprinses Mette-Marit beëindigd. Fokus, een koepelorganisatie die zich inzet voor vrouwenrechten in Afrika en Latijns-Amerika, heeft besloten afscheid van haar te nemen.

“Het werk van Fokus vereist dat we voortdurend beoordelen welke kaders het beste onze activiteiten ondersteunen. De organisatie zet haar koninklijke beschermheerschap niet voort”, staat op de website van Fokus. “De beslissing is met respect voor alle betrokkenen genomen.”

Mette-Marit kwam in februari onder vuur te liggen vanwege haar banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vorige week gaf ze tekst en uitleg in een interview met de Noorse omroep NRK. Voor die tijd hadden al verschillende organisaties de samenwerking met de kroonprinses opgezegd. Andere clubs, zoals het Noorse Rode Kruis, wachtten juist op meer informatie. Het Rode Kruis heeft vrijdag aangegeven dat Mette-Marit beschermvrouwe kan blijven.

“We waarderen het dat kroonprinses Mette-Marit een toelichting heeft gegeven op haar relatie met Epstein. De kroonprinses is duidelijk dat ze niet op de hoogte was van het misbruik, ze neemt sterk afstand van Epsteins daden en ze spreekt haar diepe steun uit voor de slachtoffers”, meldde het Rode Kruis volgens Noorse media.