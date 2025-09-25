Mette-Marit staat in Nesbyen stil bij overstromingen

De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft bij een bezoek in Nesbyen stilgestaan bij de overstromingen die de regio twee jaar geleden troffen. “De kroonprins en ik zijn erg blij om vandaag bij jullie te zijn. We hebben namelijk veel aan jullie gedacht sinds de overstromingen in Nesbyen twee jaar geleden”, zei de vrouw van kroonprins Haakon.

“We weten dat jullie extra hard zijn getroffen en dat de gevolgen voor sommigen van jullie nog steeds voelbaar zijn”, vervolgde Mette-Marit. “We begrijpen dat de kwetsbaarheid onrust voor de toekomst veroorzaakt, dus we hopen dat jullie oplossingen vinden die voor iedereen goed zijn. Jullie hebben veel moed en geduld getoond.”

Kroonprins Haakon ging onder meer langs bij industriebedrijf Defa. Hij werd tijdens zijn bezoek uitgenodigd om een rallysimulator uit te proberen. Volgens omroep NRK knoopte de troonopvolger zijn colbert open, ging in de stoel zitten en gaf gas. Dat ging niet helemaal soepel. “Oeps”, zei hij toen hij een bocht nam. Het lukte Haakon wel om de finish te halen.

Donderdag is de laatste dag van een driedaags streekbezoek in de provincie Buskerud. Op de laatste dag bezochten zij de gemeenten Nesbyen en Flå.