Mette-Marit stelt buitenlandse privéreis uit

De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft een privéreis naar het buitenland uitgesteld. Dat heeft het paleis bevestigd aan het Noorse dagblad Aftenposten. Kroonprins Haakon vertelde de pers eind januari over de geplande trip van zijn vrouw. Het is niet bekend tot wanneer de reis is uitgesteld.

Haakon sprak toen met de pers over de rechtszaak tegen zijn stiefzoon Marius Borg Høiby. Hij zei dat geen van de Noorse royals aanwezig zou zijn bij het proces vanwege andere verplichtingen en dat Mette-Marit, de moeder van Høiby, een privéreis had gepland. De rechtszaak tegen Høiby begon dinsdag en gaat woensdag verder. Høiby wordt beschuldigd van 38 strafbare feiten, waaronder een aantal verkrachtingen.

Het is momenteel een lastige tijd voor Mette-Marit. Naast de zaak tegen haar zoon kwam ze in opspraak door haar jarenlange contact met de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein.