Mette-Marit toch in paleis bij Belgisch staatsbezoek

De Noorse kroonprinses Mette-Marit woont vrijdag toch een audiëntie bij tijdens het staatsbezoek van het Belgische koningspaar aan Noorwegen. Dat blijkt uit de officiële agenda van het Noorse hof. Dat berichtte vorige week nog dat de kroonprinses om gezondheidsredenen niet bij het bezoek aanwezig zou zijn. Mette-Marit lijdt aan de chronische ziekte longfibrose.

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde zijn dinsdag aangekomen in Noorwegen. Aan het begin van de middag bezoeken zij het paleis voor een officieel gesprek met het Noorse koningspaar, kroonprins Haakon en Mette-Marit. Het staatsbezoek van België duurt drie dagen.

In een vrijdag verschenen interview met de Noorse omroep NRK vertelde Mette-Marit dat haar ziekte grote invloed heeft op haar rol als kroonprinses. “Ik leef met een ernstige ziekte, en die bepaalt nu mijn dagelijks leven. Het bepaalt of ik mijn rol überhaupt nog kan vervullen”, vertelde ze.

Gezondheid

Mette-Marit voegde hieraan toe dat ze toch zo veel mogelijk probeert te doen om het dalende vertrouwen in de Noorse monarchie te herstellen. Ook wil ze, “zolang mijn gezondheid dat toelaat”, naast haar man blijven staan.

De populariteit van het Noorse koningshuis is de laatste tijd gedaald onder de bevolking. Dit heeft onder andere te maken met de banden die Mette-Marit had met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. In het interview vrijdag bekende Mette-Marit contact te hebben gehad met Epstein, maar “gemanipuleerd en bedrogen” te zijn door hem.