Mette-Marit viert 52ste verjaardag in besloten kring

De Noorse kroonprinses Mette-Marit viert haar verjaardag dinsdag in besloten kring. Dat heeft het Noorse hof laten weten aan persbureau dpa. De 52ste verjaardag van de kroonprinses valt een dag na de bekendmaking dat haar zoon Marius Borg Høiby (28) is aangeklaagd voor onder meer vier verkrachtingen.

Het Noorse hof reageerde maandag in een korte verklaring op de aanklachten tegen Høiby. Het stelde tegenover de Noorse omroep NRK dat “het aan de rechtbank” is “om de zaak te behandelen en tot een oordeel te komen. We hebben hier niets aan toe te voegen.”

Kroonprins Haakon, de stiefvader van Høiby, gaf dinsdag voorafgaand aan een werkbezoek in Trondheim toch een korte verklaring over de situatie. Hij zei dat iedere betrokkene bij de zaak het “waarschijnlijk uitdagend en moeilijk” vindt.

Moeilijk

Mette-Marit sprak zich eind 2024 al eens uit over de zaak rond haar zoon, tegen wie ongeveer een jaar geleden de eerste beschuldigingen van geweld naar buiten kwamen. “Het was moeilijk. Anders kun je het niet noemen,” zei de kroonprinses in een interview met NRK. “Het was echt, echt zwaar voor ons.”

Høiby is het oudste kind van de kroonprinses. Zij kreeg hem uit een eerdere relatie. Samen met de Noorse troonopvolger Haakon (52) heeft Mette-Marit nog twee kinderen: erfprinses Ingrid Alexandra (21) en prins Sverre Magnus (19).

Ook wat haar gezondheid betreft, had Mette-Marit geen gemakkelijk jaar. Ze moest door haar longfibrose, een chronische longaandoening, meerdere werkafspraken afzeggen.