Mette-Marit vindt kritiek in zaak-Høiby niet terecht

Kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen vindt het lastig dat ze de afgelopen maanden onder vuur lag over hoe ze omging met de strafzaak rond haar zoon Marius Borg Høiby. Ze vindt de kritiek niet terecht, vertelt ze in een interview met de Noorse omroep NRK voor het programma Året med kongefamilien (Het jaar van de koninklijke familie).

“Ik vind het behoorlijk zwaar om beschuldigd te worden van ernstige dingen, die ik natuurlijk niet heb gedaan”, vertelt Mette-Marit zonder specifiek in te gaan op welke beschuldigingen ze doelt. Het ging in Noorse media onder meer over haar vermeende betrokkenheid bij de arrestatie van haar zoon vorig jaar, vermeend contact met de slachtoffers in de zaak, en dat het kroonprinselijk paar niet goed genoeg toezicht heeft gehouden tijdens de opvoeding van Høiby.

“Wat me misschien het meest verdrietig maakt, is dat we bekritiseerd worden voor hoe we het als ouders hebben aangepakt. Dat we het niet serieus hebben genomen. Dat vind ik moeilijk”, zegt de kroonprinses eerlijk.

Zelfverwijt

“Ouder zijn is het meest kwetsbare wat je kunt doen”, gaat ze verder. “En alle ouders, misschien vooral ouders die in de situatie hebben gezeten waarin wij zaten, herkennen zich denk ik in het feit dat er ontzettend veel zelfverwijt bij komt kijken. En om dan zo hard bekritiseerd te worden in een situatie waarin we ons best hebben gedaan en professionele hulp hebben gezocht.”

Haakon zegt dat hij en Mette-Marit veel in gedachten zijn bij de zaak, die in februari begint. Of ze zelf aanwezig zullen zijn in de rechtszaal, zeggen ze nog niet. “We hebben daar duidelijke gedachten over, maar ik denk niet dat we er al klaar voor zijn om daarover te vertellen.”