Mette-Marit wandelt historische pelgrimsroute langs Noorse kust

Kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen heeft een wandeling gemaakt langs de Kystpilgrimsleia, een netwerk van historische pelgrimsroutes die zich uitstrekken langs de kust van Noorwegen. De vrouw van kroonprins Haakon startte haar wandeling bij de kerk van Egersund, meldt het Noorse hof vrijdag.

In Egersund ontving de prinses haar zogeheten pelgrimspas en ontving ze de eerste stempel van de reis. In de kerk van Egersund was er ook tijd voor het aansteken van kaarsen en een rustig moment in de kerk voordat de eigenlijke wandeling begon. De wandeling van Mette-Marit eindigde bij de oude pastorie van Hå, in de gemeente Hå. De prinses legde voor de tocht ruim 40 kilometer af.

Kystpilegrimsleia werd in 2018 officieel geopend door koningin Sonja op het eiland Selja.