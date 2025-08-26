Mette-Marit weer in het openbaar na aanklachten tegen zoon

Mette-Marit toonde zich dinsdag weer in het openbaar sinds vorige week bekend werd dat haar zoon Marius Borg Høiby (28) is aangeklaagd voor onder meer vier verkrachtingen. Samen met haar echtgenoot kroonprins Haakon en schoonmoeder koningin Sonja vierde de Noorse kroonprinses dat kasteel Gamlehaugen in het Noorse Bergen honderd jaar in gebruik is als koninklijk verblijf.

Het kroonprinselijk paar had voor het jubileum schoolkinderen uitgenodigd voor spelletjes en andere feestelijkheden in het park rond Gamlehaugen. Op een video die dinsdag door het Noorse hof is gedeeld, is te zien dat Mette-Marit zich onder meer waagt aan het schminken van kinderen en meedoet aan een spelletje ringwerpen.

In tegenstelling tot zijn vrouw was Haakon wel al in het openbaar gezien sinds de aanklachten tegen zijn stiefzoon. Bij een werkbezoek in Trondheim gaf hij vorige week een korte reactie. Hij zei onder meer dat de zaak voor iedereen die erbij betrokken is “waarschijnlijk uitdagend en moeilijk” is. Hij zei ook dat de Noorse koninklijke familie zich de komende tijd richt op het zo goed mogelijk uitvoeren van de koninklijke taken.