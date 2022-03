Mette-Marit woont boekbespreking in schoolbibliotheek bij

Mette-Marit is donderdag naar de bibliotheek van de Gamlebyen-basisschool waar ze een boekbespreking van vierdeklassers heeft bijgewoond. Het medium Vårt Oslo deed verslag van het bezoek van de Noorse kroonprinses.

Mette-Marit werd door leerkracht Elisabeth Jensen Lombnæs verteld dat de bibliotheek “het hart van de school” is. “Hier in de bibliotheek krijgen de leerlingen verschillende verhalen voorgeschoteld en kunnen ze in alle rust lezen wat ze willen”, zei ze voor het bezoek.

Een van de leerlingen, Amina, was blij dat Mette-Marit de bibliotheek bezocht. Volgens haar zouden hierdoor nog meer mensen gemotiveerd raken om te lezen. De Noorse kroonprinses is al langer dol op lezen en literatuur. Zo ging ze meerdere keren mee met de zogenoemde literatuurtrein en bezocht ze daarmee in 2019 de boekenbeurs in Frankfurt.