Mette-Marit zegt bezoek aan Leipzig af om ziekte

De Noorse prinses Mette-Marit heeft haar bezoek aan de Duitse stad Leipzig afgezegd. Volgens het Noorse koningshuis kan ze niet komen door “klachten gerelateerd aan de chronische ziekte van de kroonprinses, longfibrose”. Mette-Marit is daarom twee weken met ziekteverlof.

Bij longfibrose vermindert de capaciteit van een of beide longen waardoor het moeilijker is om zuurstof op te nemen. Begin maart deelde het hof dat de gezondheid van Mette-Marit was verslechterd. De prinses moest daardoor eerder onder meer het jubileum van de Zweedse koning Carl Gustaf en een optreden in de Nidaroskathedraal afzeggen.