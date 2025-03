Mette-Marit zegt bezoek aan optreden in kathedraal af om ziekte

Kroonprinses Mette-Marit heeft haar geplande bezoek aan een optreden donderdagavond in de Nidaros-kathedraal in Trondheim afgezegd. Volgens het Noorse TV 2 heeft de vrouw van kroonprins Haakon te veel last van haar longen. Eerder op de dag werd bekend dat de gezondheid van de kroonprinses, die een chronische longziekte heeft, verslechterd is.

“Mijn longen hebben het zwaar vandaag. Ik moet een dagje vrij nemen, maar morgen kom ik sterker terug”, zei Mette-Marit donderdagochtend tegen TV 2 tijdens een bezoek aan Noorse modebedrijven bij het staatsbedrijf Innovation Norway.

Volgens het paleis is de Noorse kroonprinses vrijdagochtend wel aanwezig bij de 4×7,5 kilometer langlauf-estafette voor vrouwen in Granåsen.