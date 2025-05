Mette-Marit ziet Bodø/Glimt verliezen van Tottenham Hotspur

De Noorse kroonprinses Mette-Marit en prins Sverre Magnus hebben de Noorse club Bodø/Glimt donderdagavond zien stranden in de halve finale van de UEFA Europa League. De prinses en haar zoon (19) zaten op de tribune van het Aspmyra Stadion in Bodø toen de thuisclub met 2-0 verloor van Tottenham Hotspur.

In een bericht op Instagram prijzen de Noorse royals het resultaat van Bodø/Glimt. Ze noemen het behalen van de halve finale, ondanks het verlies, “een fantastische prestatie”. “Bedankt voor je inzet Bodø/Glimt!”, delen ze verder.

Mette-Marit en haar zoon waren niet alleen voor de voetbalwedstrijd naar het stadion gekomen, maar hadden ook een ontmoeting met Glimts Sterrenteam. Dat is een voetbalteam voor meisjes en jongens van zes tot vijftien jaar, die zich niet thuis voelen in reguliere voetbalteams of die een beperking hebben.